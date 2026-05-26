Coladera dañada provoca incidentes

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En la esquina de avenida Cactus y avenida de Los Valles se localiza una alcantarilla sin tapa que, de acuerdo con vecinos del sector, ha provocado diversos incidentes, principalmente daños en rines y neumáticos de vehículos que transitan por la zona.

Los residentes señalaron que el problema persiste desde hace varios meses y debido al constante flujo vehicular y la falta de mantenimiento en la infraestructura, las condiciones de la alcantarilla se han agravado.

Indicaron, además, que la situación representa un mayor riesgo durante la temporada de lluvias, ya que las precipitaciones registradas el pasado viernes ocasionaron nuevamente encharcamientos considerables en ese punto, impidiendo que los conductores detecten el desperfecto a tiempo.

Añadieron que, aunque en distintas ocasiones se han colocado objetos para alertar sobre el agujero, estos son desplazados constantemente por el paso de los vehículos, lo que ha derivado en afectaciones a varias unidades, principalmente en llantas y rines.

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Asimismo, señalaron que en el interior de la alcantarilla ya se acumulan palos, hierba, piedras y otros desechos arrastrados por el viento y el agua, por lo que solicitaron al Interapas realizar la reparación correspondiente a fin de prevenir más incidentes en la zona.