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Colectivos analizan propuesta de RGC

Recursos se destinarían al fortalecimiento operativo de búsquedas: Edith Pérez

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Colectivos analizan propuesta de RGC
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      La presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Edith Pérez Rodríguez, puso en revisión la propuesta del gobernador del estado de otorgar un millón de pesos por cada persona localizada a partir de información relacionada con casos de desaparición, al señalar que será analizada en una reunión interna antes de fijar una postura definitiva.

      Aun así, advirtió que en su valoración inicial, esos recursos tendrían un mayor impacto si se destinaran al fortalecimiento operativo de las búsquedas.

      El anuncio fue realizado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien precisó que el incentivo aplicaría por cada persona localizada mediante información corroborada en casos de desaparición anteriores a 2020.

      Pérez Rodríguez consideró que el monto "es nada" frente a la dimensión de las desapariciones en el estado. No obstante, sostuvo que el debate no debe centrarse en la cifra, sino en la efectividad real de este tipo de mecanismos, al recordar que esquemas de recompensa similares han sido aplicados previamente sin resultados significativos en la localización de personas.

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      En contraste, planteó que esos recursos tendrían un mayor alcance si se orientaran al fortalecimiento de las búsquedas en campo, particularmente en el mantenimiento y adquisición de vehículos y equipo operativo. Señaló que los colectivos enfrentan de forma constante limitaciones logísticas para sostener las jornadas de búsqueda, al grado de recurrir a rifas y actividades solidarias para financiar traslados y operativos.

      "El gobernador ya se va y es lo que vamos a decir: si al año ese millón de pesos no se usó, pues que se vaya a genética, pues que se vaya a búsqueda, pues que se vaya a que nos compren un vehículo, porque siempre andamos batallando por los vehículos, incluso a veces hacemos nuestras rifas y para pagar vehículos cuando hacemos nuestras marchas", comentó. 

      Agregó Pérez Rodríguez que, en caso de alcanzarse un acuerdo, buscarán que éste quede establecido de manera formal.

       e incluso, dijo, "hasta notariado".

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