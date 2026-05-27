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Rechazan cambios a iniciativa de "Ley Hope"

La propuesta ciudadana busca aumentar penas y multas por maltrato animal

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 27, 2026 03:13 p.m.
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Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      La Asociación Protectora de Animales Huella Amiga A.C. acusó al Congreso del Estado de considerar modificaciones a la iniciativa ciudadana conocida como "Ley Hope", al advertir que cualquier cambio sustancial debilitaría las sanciones propuestas para el maltrato animal.

      La organización entregó 23 mil 842 firmas ciudadanas —15 mil 142 en formato físico y el resto digitales— como respaldo a la propuesta, con la que buscan endurecer las penas por crueldad animal en la entidad. Señalaron que el volumen de apoyo refleja una exigencia social para fortalecer el marco legal en la materia.

      La iniciativa plantea incrementar las penas de prisión de un rango actual de 3 a 5 años a uno de 4 a 8 años en casos de maltrato animal "evidenciado", además de elevar las multas de 200 a 400 UMAs. De acuerdo con las promoventes, el ajuste busca permitir que las investigaciones avancen y que la determinación final quede en manos de la autoridad judicial.

      También proponen aumentar las sanciones hasta en 50 por ciento cuando el maltrato ocurra en presencia de menores de edad, sea videograbado, se trate de crueldad extrema o el responsable sea un servidor público. La asociación advirtió además que ha detectado la intención legislativa de separar el maltrato animal de la crueldad animal, lo que —afirman— podría generar vacíos en la aplicación de sanciones.

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      Las representantes señalaron que están dispuestas a negociar algunos puntos de la iniciativa, como la imprescriptibilidad, siempre que no se modifiquen las sanciones centrales.

      Indicaron que la propuesta fue presentada como iniciativa ciudadana hace un año y que su recolección de firmas se realizó en espacios públicos, establecimientos y centros de trabajo, sin respaldo de partidos políticos.

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