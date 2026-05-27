Varios puntos de Soledad, afectados por acumulación de agua
Uno de los sectores más perjudicados en la colonia San Lorenzo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Derivado de las precipitaciones registradas este día, diversos puntos de Soledad presentaron encharcamientos, siendo uno de los sectores con mayor acumulación de agua la calle Bellavista, en la colonia San Lorenzo.
En la rotonda ubicada sobre la calle Santander, el agua pluvial se acumuló rápidamente, una situación similar a la que se presentó en algunos tramos de la calle Eucaliptos, en la colonia San José.
En la colonia Cactus, principalmente en la rotonda de la avenida principal del mismo nombre, en esta ocasión no se reportaron afectaciones; sin embargo, vecinos denunciaron que el colector pluvial que actualmente se construye en la zona no ha funcionado al cien por ciento.
Además, quedó evidenciada la falta de mantenimiento en el sistema de alcantarillado debido al brote de aguas negras registrado a la par de las precipitaciones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Otro de los puntos que tradicionalmente presenta problemas durante la temporada de lluvias es la lateral de la carretera a Matehuala, a la altura de Chedraui, donde si bien se observó acumulación de agua, ésta no alcanzó los niveles registrados en ocasiones anteriores.
Lluvia pega en toda la capital; no hay cierre viales
La Policía Vial recomienda a los automovilistas manejar con precaución este martes
Por otra parte, en el acceso a las colonias Privadas de la Hacienda y Hacienda Los Morales no se reportaron encharcamientos importantes; únicamente en esta última se observó ligera acumulación de agua pluvial.
De igual forma, en avenida Acceso Norte, a la altura del fraccionamiento San Jorge, actualmente ya no se registran inundaciones.
no te pierdas estas noticias
Varios puntos de Soledad, afectados por acumulación de agua
Flor Martínez
Uno de los sectores más perjudicados en la colonia San Lorenzo
Recompensas, sin resultados en localización de personas: "Voz y Dignidad"
Ana Paula Vázquez
Podría destinarse al fortalecimiento de los operativos de búsquedas, señaló Edith Pérez
Colectivos llevan retraso en la "Ley Santi" al TEESLP
Ana Paula Vázquez
Exigen al Congreso local dictamen para la iniciativa sobre seguridad vial