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Colectivos piden retirar carrusel de ponys en la Feria de Santa María

Por Redacción

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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      Colectivos protectores de animales exigieron al Ayuntamiento de Santa María del Río, retirar el carrusel de ponys instalado en la Feria Regional del Rebozo 2026, al considerar que constituye una forma de explotación animal y advertir que estas prácticas ya fueron eliminadas de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) tras acuerdos con autoridades estatales.

      La petición fue presentada mediante un oficio dirigido a la alcaldesa de Morena Isis Ayde Díaz Hernandez, en el que solicitaron una reunión urgente para abordar la permanencia de esta atracción. Las organizaciones sostuvieron que los ponys permanecen durante largas jornadas expuestos al ruido, las altas temperaturas y la manipulación constante del público, condiciones que, afirmaron, les provocan estrés, agotamiento físico y emocional, además de impedirles desarrollar comportamientos propios de su especie.

      Como parte de los argumentos expuestos al gobierno municipal, los colectivos señalaron que recientemente circuló un video en el que una menor de edad patea a uno de los ponis mientras permanecía sujeto al carrusel. A su consideración, el hecho evidenció la vulnerabilidad de los animales y la falta de medidas suficientes para garantizar su bienestar durante el desarrollo de la feria.

      Las organizaciones recordaron que en 2025 emprendieron una gestión similar ante el Patronato de la FENAPO para eliminar el uso de animales en atracciones recreativas como carruseles de ponis y mini rodeos. Indicaron que, tras reuniones con el Patronato y la Secretaría General de Gobierno, se alcanzaron acuerdos para retirar de manera gradual este tipo de actividades del principal recinto ferial del estado.

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      Con ese antecedente, los colectivos aseguraron que para la edición 2026 de la FENAPO las autoridades estatales instruyeron no permitir animales en atracciones o espectáculos, por lo que pidieron al Ayuntamiento de Santa María del Río adoptar el mismo criterio durante la Feria Regional.

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