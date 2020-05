Comerciantes exigen apoyo o dejen trabajar

Más de cien comerciantes ambulantes del primer cuadro de la ciudad, así como vendedores del mercado Hidalgo, se manifestaron al exterior de la Unidad de Gestión del Centro Histórico para exigir al Ayuntamiento la entrega de los apoyos prometidos ante la emergencia sanitaria.

"No somos limosneros, queremos trabajar", señalaban los comerciantes que viven una situación de desesperación.

Pedro Vega Ramos, comerciante ambulante señaló que se requiere urgentemente los apoyos del municipio, ya que no los dejan trabajar. "Desde ayer el gobierno municipal ha enviado infracciones e inspectores municipales y memorándums para que cerremos, pero no podemos cerrar porque no tenemos ingresos de ningún tipo, los apoyos de la autoridad municipal son una falacia".

Anunció que exigirán a la directora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, que exista piso parejo, pues únicamente se permite a los grandes centros comerciales trabajar.

La manifestación de vendedores provocó el cierre de la calle Reforma y Melchor Ocampo lo que generó molestia entre los conductores que eran desviados a vías alternas.