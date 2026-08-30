Comienza la venta de artículos patrios
Hay una amplia variedad para manifestar el patriotismo
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A unas semanas de que comiencen las celebraciones por las fiestas patrias, la venta de artículos alusivos a septiembre ya comenzó en la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez y en algunos centros comerciales, donde comerciantes ofrecen desde banderas y adornos hasta accesorios para vestir con los colores nacionales.
Entre los productos que pueden encontrarse están banderas de distintos tamaños, escudos, trompetas, matracas, sombreros, paliacates, moños, diademas y otros accesorios en verde, blanco y rojo, además de artículos decorativos para viviendas, negocios y escuelas.
El Departamento de Comercio Municipal de Soledad señaló que una parte de los vendedores que llegan durante esta temporada son comerciantes foráneos que se instalan de manera temporal para aprovechar la demanda que generan las celebraciones de septiembre.
La dependencia espera que durante los próximos días se acerquen más comerciantes para solicitar los permisos correspondientes para la venta de estos productos, por lo que continuará con el registro y supervisión de quienes busquen instalarse en espacios públicos del municipio.
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La comercialización de artículos patrios suele incrementarse conforme se acerca el 15 y 16 de septiembre, fechas en las que también aumenta la demanda de accesorios y decoraciones para las celebraciones familiares, escolares y comerciales.
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