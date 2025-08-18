logo pulso
Comuneros de San Marcos acosados por inmobiliarias

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A

La comunidad indígena de San Marcos Carmona, en Mexquitic de Carmona, enfrenta hostigamiento judicial y criminalización por defender el río Calabacillas, un recurso vital para el ecosistema de la Sierra de San Miguelito y para la vida de

sus habitantes.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, junto con la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), denunciaron que las empresas inmobiliarias continúan construyendo fraccionamientos que descargan aguas residuales al río, a pesar de suspensiones judiciales obtenidas en 2023.

La comunidad lleva 14 años protegiendo su territorio de la depredación inmobiliaria. Las y los activistas señalan que las empresas han ignorado cuatro amparos ambientales promovidos con apoyo de la clínica de la UASLP, que habían logrado suspender temporalmente las obras y descargas contaminantes.

