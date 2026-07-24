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Comunidad LGBT denuncia amenazas previo a marcha

Por Ana Paula Vázquez

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Comunidad LGBT denuncia amenazas previo a marcha
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      La Marcha del Orgullo de San Luis Potosí se realizará este sábado 25 de julio en un contexto marcado por discursos de odio y amenazas contra personas de la población LGBTIQ+. 

      El Comité Organizador denunció la circulación de mensajes intimidatorios en redes sociales y señaló que, tras publicar un posicionamiento en su página de Facebook, la publicación recibió comentarios con insultos, expresiones discriminatorias y mensajes que aludían a la violencia contra la comunidad.

      El comité informó que los mensajes han sido difundidos tanto desde perfiles falsos como desde cuentas identificables y advirtió que buscan generar miedo e inhibir la participación en la movilización. Añadió que algunos de los comentarios hacen referencia a posibles actos de violencia, por lo que no pueden considerarse simples opiniones.

      Ante esta situación, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Cibernética, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Gobierno del Estado y los ayuntamientos involucrados investigar el origen de las publicaciones y reforzar las medidas de seguridad para las actividades del Orgullo. Recordó que las autoridades tienen la obligación de prevenir actos de violencia y garantizar derechos como la libre expresión, reunión y manifestación.

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      "Como comunidad rechazamos cualquier intento de intimidación y reiteramos que ninguna amenaza logrará romper los lazos de cuidado, organización y acompañamiento que hemos construido durante estos años", apuntaron. 

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