ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Con atraso inician cruces viales seguros

La alcaldía los creó en julio y apenas se están implementando; el de la glorieta Carranza, uno de ellos

Por Rolando Morales

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Con atraso inician cruces viales seguros

Pese a que desde el pasado 2 de julio fue publicado en la Gaceta Municipal el programa de Cruces Seguros, su implementación apenas ha comenzado por parte de las autoridades municipales, siendo el entorno de la glorieta Morales, espacio en el que recientemente ocurrió un siniestro vial, uno de los puntos de atención.

Tras su aprobación en la sesión ordinaria del cabildo del pasado 30 de junio del año en curso, se procedió a la formalización del programa Cruces Seguros al publicarlo tanto en el Periódico Oficial del Estado como en la Gaceta Municipal.

Este proyecto tiene el objetivo de transformar la infraestructura vial y garantizar entornos más seguros para peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida. La medida surge ante la alta incidencia de siniestros de tránsito en la capital, donde se concentra más del 50 por ciento de las muertes viales del estado, principalmente de jóvenes entre 5 y 29 años.

El acuerdo contempla intervenciones prioritarias en puntos críticos como el Eje Vial, la Glorieta de Morales, el Distribuidor Juárez, las avenidas Salvador Nava, Himno Nacional e Industrias, entre otras zonas con altos índices de siniestros viales. Las acciones incluyen la construcción de rampas de accesibilidad, reparación de banquetas, instalación de semáforos peatonales, señalización clara, iluminación, extensiones de banqueta y medidas de pacificación del tránsito en conformidad con los lineamientos de la NOM-004-SEDATU-2023.

Cabe recordar que recientemente se registró un siniestro vial en la zona de la Glorieta Morales o también conocida como la glorieta González Bocanegra, el cual ocasionó graves lesiones en una joven peatona que fue proyectada hacia el desnivel de la zona por un vehículo automotor, hasta el momento se tiene conocimiento de dos conductores detenidos por este hecho.

