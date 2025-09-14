Deben retirar plantón de ambulantes: Luis G. Ortuño

El plantón instalado por comerciantes informales en la explanada de Plaza de Armas, donde han colocado puestos ambulantes que obstruyen la movilidad peatonal, generó la preocupación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí. Su presidente, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, consideró necesario que las autoridades atiendan de inmediato la situación para evitar que se normalicen estas prácticas de protesta que dañan la imagen de la ciudad.

El dirigente empresarial señaló que, si bien toda manifestación refleja una necesidad no resuelta, es fundamental que los gobiernos municipal y estatal dialoguen con los inconformes antes de que los reclamos escalen hasta convertirse en bloqueos o plantones. Recordó que estas acciones generan no solo molestias a la ciudadanía, sino también un deterioro en la percepción urbana y turística de la capital potosina.

“Realmente no sé si esta manifestación que se encuentra aquí afuera, en la Plaza de Armas, corresponde a algún reclamo estatal o municipal, pero considero fundamental que se atienda a la gente. No deberíamos llegar al punto de manifestarnos de esta manera, porque el hecho de hacerlo refleja que la ciudadanía tiene necesidades urgentes. Por ello, resulta importante que se les brinde atención”, expresó.

Ortuño Díaz hizo un llamado a privilegiar el entendimiento y el acuerdo, al advertir que las vallas, muros o manifestaciones permanentes entre ciudadanos no abonan a la construcción del bien común.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“San Luis Potosí debe proyectarse como una ciudad ordenada, de apertura al diálogo, y no como un espacio en conflicto constante”, apuntó.

En cuanto al comercio informal, reiteró que el problema persiste porque muchos vendedores no cuentan con permisos ni cumplen con las obligaciones que exige la ley. Ante ello, insistió en que las autoridades deben fortalecer la formalidad, no solo mediante sanciones, sino también ofreciendo alternativas que permitan a quienes hoy operan en la irregularidad integrarse a la economía formal, en beneficio tanto de ellos como de la ciudad.