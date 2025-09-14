Ciclistas son ignorados en Pozos

Al parecer, la creación de ciclovías no es una prioridad en Villa de Pozos, pues el tema no forma parte de los contenidos del Plan Municipal de Desarrollo 2024 – 2027 en los rubros de movilidad o de seguridad vial y tránsito.

En una consulta al documento, se buscaron palabras como bicicleta, ciclista y ciclovía sin que se obtuviera resultado alguno en el texto oficial de 86 páginas publicado el 3 de febrero de este año.

La palabra movilidad arrojó nueve resultados, pero ninguno de ellos relacionado con el uso de la bicicleta o la protección a las personas usuarias de este tipo de transporte que cada vez cobra mayor auge en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

En el Plan Municipal de Desarrollo se menciona la realización de foros de consulta y la aplicación de más de cuatro mil encuestas respondidas por la población, pero, al parecer, el tema de los ciclistas y la posible construcción de ciclovías no fue lo suficientemente relevante para ser mencionado en el texto final.

En comparación, el Plan Municipal de Desarrollo 2024 – 2027 del municipio de la capital menciona la palabra bicicleta en tres ocasiones; ciclista 10 veces y ciclovía en seis ocasiones en un documento de 177 páginas. Además, se cita la ejecución de un Plan Maestro Red de Movilidad Ciclista y se consigna que, actualmente, existen 14 vías ciclistas en la capital con una extensión de 40.4 kilómetros lineales, con la promesa añadida de que se crearán más rutas.