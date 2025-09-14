Nulo avance en la Av. Adolfo López Mateos

A más de un mes que oficialmente comenzaron los trabajos de rehabilitación de la segunda parte de la avenida Adolfo López Mateos, entre las vías del tren a Aguascalientes por la calle Tulipán hasta la prolongación Moctezuma, sigue sin realizarse ninguna intervención por parte de la empresa constructora responsable de la obra.

El pasado 4 de agosto, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona dio el banderazo de arranque de los trabajos, que, según Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), concluiría en alrededor de dos meses y medio, lo cual no sucederá porque todavía no inician.

Si bien todo el tramo en general presenta resquebrajamientos en el paso de los vehículos, la parte más afectada por baches y otros desperfectos en el concreto se concentran entre las paralelas y la prolongación Josefa Ortiz de Domínguez.

Residentes y comerciantes se mostraron preocupados por la inactividad de la obra, sobre todo, porque se aproximan fechas importantes donde suele haber mayor movimiento de clientes por fiestas patrias, del Buen Fin, de Día de Muertos y las fiestas decembrinas.

Confiaron en que la Seduvop y la constructora comiencen a trabajar a la brevedad, porque la instalación del colector pluvial ayudará a que las lluvias no inunden sus casas, como suele suceder con las que se encuentran a un nivel inadecuado del piso.

El proyecto donde de inyectará una inversión de alrededor de 12 millones 500 mil pesos intervendrá 750 metros lineales con anchos variables de 15 metros. Además, incluirá un colector pluvial, concreto hidráulico, cruces peatonales, banquetas y guarniciones.

Como antecedente, en la primera etapa diversos comercios se vieron afectados, rutas de camiones modificaron se trayectoria y traslado y durante la época de lluvias el lodazal colapsó drenajes e ingresó al interior de las viviendas.