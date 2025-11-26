Con voto en contra del PAN y PRI, el Senado ratifica a potosino en el TFJA

El Senado de la República ratificó, con el voto del oficialismo, a 20 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de los cuales varios han sido diputados por Morena, funcionarios de la 4T, y tienen cercanía con la actual dirigente Luisa María Alcalde, el senador Adán Augusto López, la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich y el exministro, Arturo Zaldívar.

Con 66 votos a favor de Morena, PT y PVEM, así como 32 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se ratificaron los 20 nuevos magistrados de las Salas Regionales del TFJA quienes durarán en su encargo diez años improrrogables, contados a partir del 1 de enero de 2026,

Cristina Ruiz, senadora del PRI, en tribuna argumentó que el tribunal podría dejar de ser un contrapeso y convertirse en "un apéndice más del Poder Ejecutivo".

"Aquí se propone a una exdiputada de Morena, convertida hoy mágicamente en una técnica, a un extrabajador de la presidenta Claudia Sheinbaum, enviado a juzgar a la administración en la que él participó, a un operador político ligado al senador Adán Augusto López, a exfuncionarios del SAT y dependencias federales que el tribunal debe vigilar, no proteger, a perfiles formados en la obediencia política, así como les gusta, a operadores territoriales, excandidatos, asesores y cuadros del oficialismo, a personas que hasta hace unas semanas cobraban en la nómina federal", acusó.

-¿Quiénes son los perfiles relacionados con Morena y la 4T?

Entre los perfiles destaca Luis Fernando González Macías, quien es actual fiscal especializado en Delitos Electorales en San Luis Potosí.

González Macías fue también representante de Morena ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) en 2021.

También, Olimpia Girón Hernández, que fue diputada federal por Morena de 2021 a 2024, es militante activa de ese partido y fue recientemente asesora parlamentaria en el Senado.

También se encuentra Yamil Villalba Villarreal, cercano a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Es copropietario de la casa que pertenece a las hermanas Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, y Bertha Alcalde, fiscal General de la Ciudad de México.

Miguel Ernesto Pompa Corella, exdiputado del PRI, fue director de Análisis Legislativo en el Senado, cercano a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en la Cámara Alta, así como participó en 2024 en la precampaña presidencial del tabasqueño.

Cabe destacar que votaron en contra de Pompa Corrella, los senadores morenistas Guadalupe Chavira y Heriberto Marcelo Aguilar Castillo.

La lista completa de los magistrados a Salas Regionales del TEPJF son Jorge Muñoz Barrett, Miguel Ernesto Pompa Corella, Jorge Enrique Mata Gómez, Mayra Alicia Alvarado Cruz, Fernando Cruz Ventura, Sandra Paola González Castañeda, María Elena Montero García, Rodrigo Eduardo Escalante Ramírez, Yamil Villalba Villarreal, Olimpia Jamara Girón Hernández.

Jesús Ornar Sánchez Sánchez, Ricardo Carlos Molina Arias, Edgar Daniel Guerrero Flores, Idubina Nañez Bugarin, Miguel Alejandro Guizado Jaimes, Elizabeth Bautista Velasco, Luis Fernando González Macías, Marco Polo Carballo Calva, María del Carmen Quiroz Rodríguez y Anabel Dávila Salas.