Concentran 33 colonias los casos de violencia

La titular de la Instancia Municipal de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez, informó que el Sistema Municipal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres sesionó el pasado 26 de noviembre para dar seguimiento a las acciones emprendidas en la ciudad.

Durante la reunión, se revisaron los diagnósticos y cruces de datos incluyendo llamadas de auxilio y estadísticas oficiales que permitieron identificar 33 colonias prioritarias distribuidas en tres cuadrantes del municipio.

Orta Rodríguez señaló que en estas zonas se han intensificado las intervenciones preventivas, como la conformación de brigadas y comités de seguridad con perspectiva de género.

Destacó que la instrucción del alcalde ha sido trabajar no solo de manera reactiva, sino enfocarse en la prevención para atender las causas de la violencia familiar y de género.

Sobre el protocolo de atención, recordó que la Secretaría de Seguridad ha dividido la ciudad en cuadrantes, por lo que las llamadas se canalizan al primer respondiente más cercano. Subrayó que en todo momento se respeta la decisión de la víctima: ya sea iniciar acción penal, solicitar acompañamiento familiar, recibir apoyo psicológico o cualquier alternativa que permita avanzar en su proceso. Únicamente en casos que involucren a menores de edad o personas adultas mayores se procede de manera oficiosa.

Orta Rodríguez añadió que existe evidencia internacional que señala que una mujer puede solicitar apoyo hasta en nueve ocasiones antes de decidir romper el ciclo de violencia, ya sea mediante un proceso penal o por la vía familiar. Por ello, insistió en la importancia de que las autoridades estén atentas y brinden acompañamiento constante, especialmente cuando las redes de apoyo personales ya han sido debilitadas.