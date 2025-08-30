Condena ONU asesinato de buscadora que habría sido hallada en SLP

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) deploró la desaparición y muerte de la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, cuyo cuerpo fue encontrado este jueves en San Luis Potosí.

"Expresamos profunda consternación por la desaparición y el asesinato de la #MadreBuscadora y defensora de derechos humanos Aida Karina Juárez Jacobo, quien buscaba a su hija desaparecida desde junio de este año en #Zacatecas. Alentamos a las autoridades a seguir oficiosamente las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos", dijo en su cuenta de X.

El pasado 28 de agosto, el colectivo "Siguiendo tu rastro con amor Zacatecas" informó sobre el asesinato de la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, quien buscaba a su hija Goretty Guadalupe, desaparecida en junio de 2025.

"En este momento, está vinculada directamente a la preocupación por la protección de los familiares de Aida Karina, y de todas y todos los familiares dedicados a la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos", indicó el colectivo.

Indicó que está en permanente comunicación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas e informó que están dando exhaustivo seguimiento a las investigaciones que están realizando sobre este doloroso crimen de Aida Karina.

"Exigimos justicia para Aida Karina y para todos los crímenes que afectan a nuestros seres queridos desaparecidos y a los familiares comprometidos en cuerpo y alma con su búsqueda. Desde el Centro Prodh recordamos que desde 2010, +30 personas buscadoras han sido asesinadas; al menos 8 personas en lo que va del año. Buscar no debe costar la vida".

Cadáver no está identificado, dice la FGE de SLP

Si bien, este jueves se localizó el cadáver de una mujer en el municipio de Villa de Ramos, todavía no está confirmado si se trata de la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, quien fue privada de la libertad el pasado martes y buscaba a su hija Goretty, reportada como desaparecida desde junio pasado, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Describió que la policía de dicho municipio, fungió como primer respondiente, al informar del hallazgo del cuerpo de mujer en una localidad, cuya víctima presentaba cuatro impactos de arma de fuego.

"Se recibe el reporte a las 13 horas con cinco minutos de la policía municipal de Villa de Ramos aquí en el C5..

La Fiscalía y la Policía de Investigación se trasladan", refirió la fiscal general.

En entrevista, expuso que luego se realizar el procesamiento y el levantamiento del cadáver, se trasladó al Servicio Médico Legal (Semele) donde se mantiene en resguardo.

García Cázares refirió que después de realizar la necropsia, se identificaron tres lesiones por impacto de bala en la cabeza y una postmortem en el área de tórax, es decir, le dispararon después de fallecer.

Precisó que, si bien la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, se comunicó ayer por la tarde para solicitar colaboración interinstitucional en el asunto, hasta el momento todavía no lo oficializa.

Aclaró que, aunque la Fiscalía zacatecana, da por hecho que corresponde a Juárez Jacobo, la FGE potosina, todavía no lo puede corroborar porque no tiene fotografías o algún indicio para presumirlo.