'Congelan' juzgados miles de expedientes, advierte Chessal Palau

De 4 mil a 5 mil expedientes de tan sólo en materia mercantil Federal, se encuentran detenidos desde la reforma judicial y la ausencia de servidores públicos judiciales durante las elecciones pasadas, advirtió el abogado Jorge Chessal Palau.

En entrevista, el abogado dijo que si a esto se agrega que algunos de los ministros y magistrados son completamente nuevos en el oficio, uno de los grandes problemas que van a enfrentar es la curva de aprendizaje, es decir ser juez o ser magistrado, o ser ministro no nada más es ir a sentarse a un escritorio a firmar las sentencias.

Recordó que los juzgadores deben aprender con rapidez acerca de las propias sentencias y sus procesos, pero también de la administración del órgano judicial.

Chessal Palau precisó que el manejo propiamente operativo de los procesos incluye la obligación constitucional de buscar los métodos alternos de solución de conflictos, que más dependen de los centros de mediación y conciliación.

El entrevistado añadió que otro problema que tienen que enfrentar es el enorme rezago de cientos de miles de expedientes por materia jurídica, acumulados en todo el país, y además se regresaron a raíz de la elección judicial y de las protestas por la reforma judicial durante sus preparativos y su implementación. Jorge Chessal recordó que hay asuntos que antes se resolvían en 4 meses en un tribunal colegiado de circuito, y ahora hay algunos que llevan 2 años y no se han resuelto.

Agregó que todas las materias están siendo afectadas. En su caso, ocurre con el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil del Noveno Circuito, con sede aquí.