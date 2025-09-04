Regularán el transporte de personal

Para garantizar que exista una correcta regulación, se sigue trabajando en la elaboración de un padrón empresas dedicadas a brindar servicio de transporte de personal, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Expuso que la dependencia estatal ya trabaja con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), a fin de que firmar un convenio para que todas las contrataciones de dicho servicio sean con empresas registradas ante el estado.

El objetivo es garantizar que las y los conductores tengan la capacitación, adiestramiento y pericia para conducir un camión, así como las condiciones psicológicas y de salud óptimas para el traslado de personas, dijo la funcionaria estatal.

Subrayó que al registrar las unidades vehiculares y los chóferes, la Secretaría tendrá mayor margen de acción para la regulación, vigilancia y cumplimiento de la normatividad en el estado.

Alertó que, aunque las causas de los accidentes donde se ven inmiscuidos son multifactoriales, las extenuantes jornadas laborales de los conductores pueden incidir en que los incidentes incrementen.

“Esta modalidad fue excluida de la regulación por muchos años. Nosotros a la llegada de este gobierno no encontramos un padrón de esta modalidad. No hay tanta regulación, sin embargo, nosotros estamos haciendo los acuerdos para poder lograrlo”, concluyó.