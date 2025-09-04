Ayuntamiento e Industria, aliados permanentes en el desarrollo económico de SL

El sector industrial ha sido pilar fundamental para el crecimiento de San Luis Capital y un gran aliado del Gobierno Municipal para seguir impulsando la economía y la generación de empleos, afirmó el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, al inaugurar la Expo Industriales Potosinos 2025 Summit de Negocios, en el marco del 50 aniversario de la fundación de Industriales Potosinos, A.C.

En la inauguración del evento, a la que asistieron la Senadora de la República, Verónica Rodríguez; el Coordinador de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño; la Presidenta de Canacintra, Imelda Elizalde y el Presidente de CMIC, Leopoldo Stevens Pérez; el Presidente Municipal reconoció la trayectoria y el papel que ha jugado este organismo empresarial en la economía de San Luis Potosí, que hoy se encuentra en su mejor momento. Señaló que el Gobierno de la Capital respalda a las empresas locales para impulsar la calidad, la innovación y la generación de redes de colaboración que fortalezcan un desarrollo sostenible y competitivo.

Por su parte, el Vicepresidente de Industriales Potosinos, A.C., Luis Palafox, agradeció la voluntad del Gobierno Municipal para generar condiciones que consoliden el ecosistema empresarial y productivo de la ciudad. Subrayó que este evento representa la consolidación de medio siglo de trabajo continuo por impulsar a la industria local, pero al mismo tiempo abre una plataforma renovada que mira hacia el futuro.

Añadió que la Expo Industriales Potosinos – Summit de Negocios no es una feria, sino un espacio donde se construyen alianzas, se generan oportunidades y se proyecta el crecimiento de las empresas. Incluye conferencias de alto nivel con temas de vanguardia, actividades de networking y una zona de exposición empresarial para líderes de San Luis Potosí y de la región.

