Congreso avanza en reforma constitucional sobre transparencia

El Congreso del Estado avanza en la reforma constitucional en materia de transparencia que implicaría la desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), luego de que el dictamen fue aprobado en las comisiones de Transparencia y de Justicia, informó el diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol.

El legislador señaló que el nuevo esquema busca garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales bajo un modelo más austero y eficiente, eliminando estructuras duplicadas dentro del aparato público.

"Ya no va a haber estructuras duplicadas, ya no va a haber un instituto que nos cueste muchísimo lo que es obligación de los ayuntamientos, de los gobiernos y de las legislaturas", expresó.

Explicó que todos los entes que ejerzan recursos públicos —ayuntamientos, organismos constitucionales autónomos y los tres poderes del Estado— serán directamente responsables de transparentar su actuación, bajo la coordinación de una nueva instancia adscrita al Poder Ejecutivo y desconcentrada de la Contraloría estatal, encargada del acopio y sistematización de la información.

"Todo el que gaste recurso público es sujeto de transparencia", subrayó, al añadir que también estarán obligados quienes manejen datos personales, incluso particulares en los casos previstos por la ley.

Arreola Mallol indicó que la reforma armoniza la Constitución de San Luis Potosí con la federal, derivada de la política de austeridad impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de contar con una administración pública más eficiente y menos costosa.

El diputado adelantó que el dictamen será presentado ante el Pleno del Congreso del Estado el martes 24 de febrero para su discusión y eventual votación, tras haber superado la etapa de análisis en comisiones.

Añadió que, de aprobarse, posteriormente se deberá elaborar una nueva Ley Estatal de Transparencia acorde al nuevo marco constitucional y a la legislación federal vigente, con la participación de los distintos entes obligados y la sociedad civil.