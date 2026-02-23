logo pulso
27 elementos de seguridad murieron tras operativo contra "El Mencho"

El funcionario federal informó que hubo 27 agresiones en Jalisco; también fue abatido "El Tuli", operador cercano al líder criminal

Por Redacción

Febrero 23, 2026 08:39 a.m.
A
27 elementos de seguridad murieron tras operativo contra "El Mencho"

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", se registraron 27 agresiones contra autoridades en Jalisco, con un saldo de 27 elementos de seguridad fallecidos y 30 presuntos delincuentes abatidos.

Durante la conferencia matutina de este lunes, García Harfuch detalló que entre los elementos que perdieron la vida se encuentran 25 integrantes de la Guardia Nacional, un custodio y un agente de la Fiscalía local.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que también fue abatido Hugo "H", alias "El Tuli", identificado como uno de los principales colaboradores y operador cercano al líder criminal.

De acuerdo con la información oficial, "El Tuli" fue localizado en el municipio de El Grullo y, al intentar escapar, agredió a personal militar, lo que derivó en un enfrentamiento donde perdió la vida.

Las autoridades señalaron que este operador coordinaba bloqueos en vías de comunicación y presuntamente ofrecía hasta 20 mil pesos por cada militar asesinado. Entre sus pertenencias fueron aseguradas armas y alrededor de nueve millones de pesos en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares.

Asimismo, se informó que derivado de los hechos se contabilizaron 27 bloqueos carreteros y 30 personas detenidas. Las investigaciones y operativos continúan.

El funcionario federal informó que hubo 27 agresiones en Jalisco; también fue abatido "El Tuli", operador cercano al líder criminal

