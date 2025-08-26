"Congreso, en vías de cumplir sentencia del caso Xavier Nava"

El Congreso del Estado de San Luis Potosí no se encuentra en desacato y cumplirá con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena revocar la inhabilitación política de Xavier Nava Palacios, aseguró el diputado Cuauhtli Badillo Moreno.

"Nosotros estamos cumpliendo, vamos a estar en vías de cumplimiento y sí queremos dejar muy claro que el Congreso tiene un proceso legislativo", expresó.

Explicó que ya se revisó y analizó la sentencia de la SCJN, la cual, debe trabajarse primero en la Comisión Jurisdiccional, para después elaborar el dictamen correspondiente, someterlo a consideración del Pleno y aprobarlo. Subrayó que se trata de un procedimiento formal que no puede saltarse.

La sentencia del máximo tribunal del país establece que el Congreso debe revocar la inhabilitación de Nava en un plazo de 24 horas, es decir, a más tardar el miércoles 27 de agosto. Sin embargo, Badillo Moreno advirtió que resulta materialmente inviable cumplir en ese periodo.

"La verdad es imposible realizar un dictamen, no se hace un dictamen en un día o en unas horas. Además, tenemos un proceso legislativo nosotros que desahogar y tenemos un proceso que llevar a cabo. Vamos a informar a la Suprema Corte que estamos en vías de cumplimiento", afirmó.