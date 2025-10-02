Congreso omitió consulta a la UASLP para reforma
Urenda Navarro explicó que se incumplió con el requisito para modificar Ley Orgánica, por lo que se suspendió la votación
En su propuesta de reforma la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el Congreso del Estado generó un problema técnico porque no aterrizó una consulta a la propia universidad como lo prevé la Ley General de Educación Superior, que es federal, advirtió la abogada general universitaria, Urenda Queletzú Navarro Sánchez.
En entrevista, la funcionaria universitaria admitió que no conoce con precisión el dictamen aprobado por la Comisión de Educación del Congreso, pero indicó que existen puntos que deben ser analizados.
Señaló que el principio de paridad en cargos públicos de la entidad está vigente ya en los artículos transitorios de la Constitución local.
Y recordó que en la armonización en la Ley Orgánica, el Congreso se enfrenta a un problema técnico relacionado con la obligatoriedad de someter la iniciativa a una consulta a la comunidad de la UASLP.
Explicó que las universidades autónomas deben recibir las iniciativas de los congresos para realizar una consulta con su comunidad, sancionarla y remitir esa opinión a través de su máximo órgano de gobierno, lo que no aconteció en este caso.
Añadió que no conoce los términos de la iniciativa, porque el Congreso no remitió el dictamen a la UASLP. Por esta causa, señaló, no se pudo realizar una consulta en la institución.
Expuso que la autonomía no puede restringir derechos. "La universidad jamás podrá tener una postura cuando, con el pretexto de la autonomía, se busque restringir derechos".
Mientras, en el Congreso, la votación del dictamen en el Pleno se canceló debido a que fue retirado del orden del día de la sesión ordinaria de ayer.
El diputado Rubén Guajardo informó que la discusión de la iniciativa presentada por la diputada del Partido del Trabajo, Jacquelinn Jáuregui, se pospuso porque se recibió un oficio del rector Alejandro Zermeño en el que se plantean aspectos como la falta de consulta a la comunidad universitaria y las implicaciones legales que se pudieran generar.
El diputado juzgó que la idea de la iniciativa es buena, pero consideró prudente analizar a fondo el oficio de la Rectoría.
(Con información de Leonel Mora)
