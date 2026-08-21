Congreso se desentiende del gasto en la CEGAIP

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"El Congreso no tendría porqué justificarlo, tendrían que justificarlo ellos", respondió el diputado Luis Felipe Castro Barrón, vocal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al ser cuestionado sobre los recursos que continúa ejerciendo la CEGAIP, pese a que el organismo se encuentra en proceso de desaparición.

Castro Barrón explicó que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública no ha dejado de trabajar y que debe continuar en funciones mientras se concreta su sustitución por el Instituto Potosino de Apertura Gubernamental (IPAG).

Señaló que la CEGAIP debe mantener la operación de la plataforma estatal de transparencia, atender las solicitudes de información y garantizar que sus trabajadores continúen laborando.

De acuerdo con los registros de egresos de julio de 2026, la CEGAIP mantiene gastos superiores a los dos millones de pesos mensuales. Tan solo en la primera quincena de ese mes destinó 444 mil 244.80 pesos a nómina, mientras que el comisionado presidente percibe 80 mil 030 pesos mensuales y el comisionado numerario 78 mil 772 pesos.

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Sobre el proceso para desaparecer el organismo, el diputado señaló que la propuesta para armonizar la legislación estatal con la ley general se discutirá cuando concluya el receso legislativo. También adelantó que se realizarán mesas de trabajo con organizaciones que buscan incorporar algunos puntos, aunque precisó que la armonización deberá atender el mandato constitucional ya aprobado.

El legislador sostuvo que la CEGAIP continuará funcionando hasta que se aprueben las leyes secundarias que permitan concretar su extinción. "La CEGAIP tiene que seguir funcionando hasta el último minuto de su desaparición", afirmó, y agregó que el Congreso no ha puesto ninguna traba para que esto ocurra.