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Construirían colector pluvial en la colonia Las Flores

Por Flor Martínez

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Construirían colector pluvial en la colonia Las Flores
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      La colonia Las Flores podría contar con un colector pluvial para reducir los problemas de inundaciones que se presentan durante la temporada de lluvias, informó el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz.

      El edil reconoció que este sector es uno de los que registra mayores problemas de anegamientos, por lo que el Ayuntamiento analiza el proyecto con la intención de iniciar su construcción en el corto plazo.

      Añadió el alcalde que otra de las zonas donde se ha identificado la necesidad de una obra similar es la colonia Rivas Guillén, por lo que también se contempla la construcción de un colector pluvial.

      Navarro Muñiz señaló que las recientes lluvias, provocaron importantes acumulaciones de agua en diversos puntos del municipio, entre ellos la colonia San Lorenzo, donde previamente se proyectó la construcción de un colector. Sin embargo, explicó que la obra permanece detenida debido a que el trazo previsto atraviesa un predio particular y hasta el momento el propietario no ha autorizado el uso del terreno.

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      Mientras tanto, indicó que personal de Protección Civil, Servicios Municipales y otras dependencias municipales atendió las zonas afectadas mediante labores de bombeo para retirar el agua acumulada, limpieza de calles y remoción de lodo.

      Asimismo, señaló que el municipio contó con el apoyo de una unidad tipo vactor proporcionada por el Gobierno del Estado para agilizar el desagüe del agua estancada en los puntos donde existen problemas en la red sanitaria.

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