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Contemplan la construcción de 1,400 viviendas en SGS

Las casas estarían distribuidas en cinco fraccionamientos

Por Flor Martínez

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Contemplan la construcción de 1,400 viviendas en SGS
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      En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez se encuentran en desarrollo cinco fraccionamientos que en conjunto contemplan la construcción de mil 400 viviendas, además de que existen otros tres proyectos que se encuentran en proceso de autorización, informó la titular de Desarrollo Urbano, Verónica González Rodríguez.

      La funcionaria explicó que los nuevos desarrollos habitacionales se distribuyen en distintos puntos del municipio. Tres de ellos se ubican hacia la zona de San José del Barro, mientras que los demás se localizan en las inmediaciones de la cabecera municipal.

      Respecto al fraccionamiento El Toro, señaló que aún falta por concluir una etapa de alrededor de ocho hectáreas; sin embargo, reconoció que su crecimiento ha sido gradual debido a la magnitud del proyecto.

      Sostuvo que el departamento busca ofrecer vivienda para distintos sectores de la población, incluyendo fraccionamientos de nivel residencial, con el propósito de atraer a profesionistas y familias que buscan establecerse en el municipio.

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      Además, afirmó que la planeación contempla un crecimiento equilibrado, con oferta habitacional de diferentes densidades y el desarrollo de infraestructura comercial, educativa y de servicios, 

      para evitar que Soledad funcione únicamente como una ciudad dormitorio.

      En ese sentido, destacó que en los últimos años el municipio ha incrementado su oferta de comercios, plazas, hoteles, espacios deportivos, escuelas y universidades, lo que permite que los habitantes encuentren cerca de sus viviendas los servicios que requieren para sus actividades diarias.

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