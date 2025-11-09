Continúa el descenso de temperatura en el estado por efectos del frente frío 12

El frente frío número 12 mantiene bajas temperaturas en gran parte del territorio potosino, con mínimas de hasta 5 grados en la zona Centro y probabilidad de heladas en regiones del Altiplano, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con el pronóstico, la zona Huasteca registra las temperaturas más altas, con valores de hasta 33 grados, mientras que la capital potosina y municipios cercanos presentan máximas de 24 grados y amaneceres fríos.

Protección Civil recomendó a la población abrigarse con varias capas de ropa, mantener ventilados los espacios donde se utilicen calentadores o estufas, y proteger las tuberías y medidores de agua ante el riesgo de congelamiento.

También pidió vigilar a grupos vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios, además de evitar los cambios bruscos de temperatura y mantener una buena hidratación, incluso si no se siente sed.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades insistieron en permanecer atentos a los avisos oficiales, ya que las bajas temperaturas podrían prolongarse durante los próximos días.