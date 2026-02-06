“No se considera derribar árboles en proyecto Splash”

Mientras la Comisión Estatal del Agua (CEA) afirmó que existe solvencia hídrica para el proyecto de rehabilitación del Splash, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), afirmó que, dentro de la Manifestación de Impacto Ambiental(MIA) no se tiene considerado derribar árboles.

Al respecto, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Segam, precisó que la MIA ya fue entregada a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), en cuyo documento se definió que la superficie considerada no se amplió, sino que mantiene el plano original.

Exteriorizó que, si bien ahora todo es responsabilidad de la Seduvop, la Segam mantiene seguimiento de la obra, a fin de detectar posibles afectaciones en el arbolado, así como apertura para dialogar con Cambio de Ruta y otros ambientalistas que deseen abordar el tema.

“No tenemos conocimiento de los árboles que dice Cambio de Ruta. Obviamente que, pues estamos abiertos a cualquier situación (…) posiblemente ellos tengan otra información adicional. Estamos viendo que se les negó la protección de la autoridad federal, pero estamos abiertos (a escuchar a Cambio de Ruta)”, expuso.

Aparte y replicando el discurso del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, Pascual Martínez Sánchez, director general de la CEA, acusó que la impugnación de la asociación civil no busca un interés ambiental, sino detener la recuperación del complejo acuático.

“Para mantener los proyectos, se tiene. La verdad, definitivamente hídricamente (sic) se tienen. El gran problema de los amparos, es que llevan otro trasfondo. No quieren que se hagan las obras”, remató.