Control Interno del Congreso atendería transparencia

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Las funciones de transparencia y acceso a la información del Congreso del Estado, pasarían a concentrarse en el Órgano Interno de Control, que asumiría la atención de las solicitudes ciudadanas y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones en la materia, de aprobarse una reforma a la estructura interna del Poder Legislativo.

La iniciativa, presentada por la diputada Sara Rocha Medina, propone modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del Congreso para incorporar la Unidad de Transparencia al Órgano Interno de Control, que actualmente cuenta con las unidades Investigadora, Sustanciadora y Resolutora. Con ello, la Unidad dejaría de operar como un órgano administrativo independiente.

Entre las atribuciones que asumiría el Órgano Interno de Control se encuentran recibir y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información; publicar y actualizar las obligaciones de transparencia; proteger los datos personales y la información reservada, así como coordinarse con el nuevo Órgano de Transparencia del Gobierno del Estado y el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública. La propuesta mantiene sin cambios los plazos previstos en la legislación vigente para responder las solicitudes de información y establece que la Unidad de Transparencia deberá rendir informes trimestrales al titular del órgano sobre el seguimiento y atención de los asuntos recibidos.

La iniciativa también actualiza diversas disposiciones de la legislación interna del Congreso para adecuarlas al nuevo marco jurídico estatal y federal en materia de transparencia. Entre los cambios, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información dejaría de recibir el informe anual de la extinta Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y, en su lugar, conocería el informe del nuevo Órgano de Transparencia del Gobierno del Estado.

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De acuerdo con la exposición de motivos, las modificaciones buscan armonizar la organización interna del Congreso con las reformas constitucionales y legales aprobadas en materia de transparencia y protección de datos personales.