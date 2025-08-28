Justifica Diana Ruelas rezago en información de el Congreso

La presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Congreso del Estado, Diana Ruelas Gaitán, señaló que aún no hay una definición oficial sobre el futuro de los organismos garantes de la transparencia, incluida la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), pues primero debe conocerse, qué se decidirá a nivel federal respecto a la eventual desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

“Estamos esperando que baje desde México, qué va a pasar, para que nosotros de manera local podamos aterrizarlo. Yo ahorita podría decirles tantas cosas, pero no quiero caer en un error hasta no tener algo más formal que venga desde México, de la reforma y todo lo que conlleva este cambio o esa transformación que se va a realizar”, afirmó.

El tema cobra relevancia en San Luis Potosí, donde organizaciones como Ciudadanos Observando, han cuestionado tanto al Congreso como a los partidos políticos por la falta de apertura. El colectivo ha acusado al Partido del Trabajo (PT) al que pertenece Ruelas Gaitán, de opacidad al no publicar sus estados financieros, ni atender solicitudes de información ante la Cegaip, organismo que a su vez, enfrenta señalamientos por no dar trámite a quejas

ciudadanas.

Sobre ello, la legisladora rechazó la percepción de opacidad: “Como diputados opacos, como nos llaman, estamos trabajando, estamos al pendiente y estamos para rendirle a la ciudadanía la transparencia que ellos tienen derecho de tener”. Añadió que recientemente sostuvo una reunión con el comisionado de la Cegaip para abordar estos temas.

A la par, el propio Congreso enfrenta rezagos en la publicación de sus reportes de egresos, que no han sido actualizados desde abril. Al respecto, Ruelas reconoció la omisión y aseguró que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mantiene apertura para aclarar dudas: “Ya también tuvimos esa plática y aquí el detalle es que la información va llegando por partes, a veces no alcanza todo a cuadrar en tiempo, pero como comisión hemos estado muy al pendiente de ese tema y la Jucopo igual con las puertas abiertas y al diálogo”.

La discusión sobre el futuro del sistema de transparencia ocurre en un contexto local marcado por críticas al funcionamiento de la Cegaip y exigencias ciudadanas para garantizar la rendición de cuentas en San Luis Potosí, tanto de instituciones como de partidos y del propio Congreso.