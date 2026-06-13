Crece demanda de pipas por falta de agua en Pozos

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Ante las fallas en el suministro de agua potable a través de la red hidráulica, más de 20 colonias de Villa de Pozos reciben abastecimiento mediante pipas operadas por el Ayuntamiento, como parte de una estrategia emergente para garantizar el acceso al recurso en distintas zonas del municipio.

La presidenta concejal, Paty Aradillas, informó que diariamente se realizan recorridos para distribuir agua en sectores donde el servicio presenta deficiencias desde hace varios años. Señaló que la medida busca atender una de las necesidades más apremiantes de la población mientras se trabaja en alternativas de solución a largo plazo.

Entre las colonias beneficiadas se encuentran: Las Mercedes, Jardines del Rosario, Ciudad 2000, La Libertad II y la cabecera municipal, además de otros sectores que enfrentan problemas recurrentes de abastecimiento. De acuerdo con la autoridad municipal, estas zonas han sido incluidas en rutas permanentes de atención para evitar que las familias se queden sin el servicio.

La concejal sostuvo que la distribución de agua mediante pipas se ha convertido en una acción prioritaria para la administración municipal debido a la demanda constante de los habitantes y a las limitaciones que persisten en la infraestructura hidráulica que opera en el municipio.

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Además del suministro de agua, el Ayuntamiento realiza trabajos de desazolve en alcantarillas y drenajes para reducir riesgos de inundaciones y encharcamientos durante la temporada de lluvias. Estas labores, aseguró Aradillas, corresponden al organismo operador Interapas, pero han sido asumidas por el municipio ante la falta de respuesta para atender diversos reportes ciudadanos.

La funcionaria afirmó que tanto el reparto de agua como las acciones preventivas en la red de drenaje continuarán de manera permanente, con el objetivo de evitar afectaciones a la población y mejorar las condiciones de los servicios básicos en Villa de Pozos.