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SL, entre las entidades con bajo crecimiento

"México ¿Cómo vamos?", reporta un mal primer semestre para la entidad

Por Martín Rodríguez

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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SL, entre las entidades con bajo crecimiento
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      Desarrollado por SACS IA

      La consultora "México, ¿Cómo vamos?" ubica a San Luis Potosí entre los estados con peor desempeño en materia de crecimiento económico a tasa anual durante el primer trimestre de 2026.

      San Luis Potosí y su desempeño económico en 2026

      Las condiciones varían, pero al corte más reciente, una vez cerradas las estadísticas, no favorecen a la entidad y al contrario reporta una baja en el crecimiento económico.

      Aunque no precisa las causas, el analista establece que San Luis Potosí arrancó 2026 con una señal que el propio estado calificó como preocupante para su economía.

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      Datos oficiales y comparación con otras entidades

      Según el inventario y los números de México, ¿Cómo Vamos?, elaborada con datos del Inegi, la actividad económica estatal registró una caída anual de 1.6% durante el primer trimestre de 2026.

      Precisó que a partir de este resultado, el estado se ubicó entre las siete entidades con mayor retroceso económico del país y muy lejos de estados como Hidalgo, que creció 8.2 por ciento o Tamaulipas, con 5.3 por ciento.

      El dato que arroja la estadística pone a San Luis Potosí en un lugar de rezago en materia de crecimiento correspondiente a los meses previos al enroque de funcionarios, porque mientras una parte del país consiguió mantener tasas positivas, San Luis Potosí se ubicó en terreno negativo junto con entidades como Baja California, Quintana Roo, Oaxaca, Morelos, Coahuila y Campeche.

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