SL, entre las entidades con bajo crecimiento
"México ¿Cómo vamos?", reporta un mal primer semestre para la entidad
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La consultora "México, ¿Cómo vamos?" ubica a San Luis Potosí entre los estados con peor desempeño en materia de crecimiento económico a tasa anual durante el primer trimestre de 2026.
San Luis Potosí y su desempeño económico en 2026
Las condiciones varían, pero al corte más reciente, una vez cerradas las estadísticas, no favorecen a la entidad y al contrario reporta una baja en el crecimiento económico.
Aunque no precisa las causas, el analista establece que San Luis Potosí arrancó 2026 con una señal que el propio estado calificó como preocupante para su economía.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Datos oficiales y comparación con otras entidades
Según el inventario y los números de México, ¿Cómo Vamos?, elaborada con datos del Inegi, la actividad económica estatal registró una caída anual de 1.6% durante el primer trimestre de 2026.
Precisó que a partir de este resultado, el estado se ubicó entre las siete entidades con mayor retroceso económico del país y muy lejos de estados como Hidalgo, que creció 8.2 por ciento o Tamaulipas, con 5.3 por ciento.
El dato que arroja la estadística pone a San Luis Potosí en un lugar de rezago en materia de crecimiento correspondiente a los meses previos al enroque de funcionarios, porque mientras una parte del país consiguió mantener tasas positivas, San Luis Potosí se ubicó en terreno negativo junto con entidades como Baja California, Quintana Roo, Oaxaca, Morelos, Coahuila y Campeche.
no te pierdas estas noticias
UASLP amplía plazo para pagar inscripciones por fallas en Caja Virtual
Daniel Ortiz Rmz
Estudiantes de reingreso tendrán hasta el 14 de agosto para cubrir el pago único o la primera parcialidad.
UASLP presenta en la FGR denuncia por "incidente de ciberseguridad"
Pulso Online
Informó que trabaja para lograr el restablecimiento gradual, seguro y ordenado de sus servicios digitales
Por carga de trabajo, aún analizan solicitud de juicio político a regidor
Ana Paula Vázquez
"Lamento que haya una percepción de que está detenido", señaló el diputado Héctor Serrano