Critican omisión del Sistema Nacional de Cuidados en informe

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Adriana Urbina Aguilar, lamentó que durante el primer informe de actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se omitió la mención del Sistema Nacional de Cuidados.

La titular de las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social, así como de Grupos de Atención Prioritaria, calificó como una falla significativa que este aparato no fuera mencionado durante el informe de la ejecutiva federal.

"Me parece fundamental señalar que el informe prácticamente olvidó el tema del Sistema Nacional de Cuidados. Hablar de justicia social sin hablar de cuidados es dejar incompleta la agenda del bienestar", sostuvo.

Destacó que si bien el informe presidencial tocó temas esenciales como la salud, los programas sociales, así como la atención a personas en situación de vulnerabilidad es necesario que las acciones se traduzcan en mejoras tangibles para la población más marginada. "No basta con los anuncios nacionales, necesitamos que los beneficios se reflejen en nuestras colonias".

, en las delegaciones y en comunidades con alta marginación y pobreza", afirmó.

Ante esto reiteró que, es necesario ampliar el enfoque social hacia las personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, pueblos originarios, comunidad LGBTQ+, personas en situación de calle y quienes enfrentan adicciones, sin olvidar a las personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres, quienes hasta el momento realizan sus labores sin reconocimiento ni apoyo adecuado.

Recordó que a nivel municipal ya se aprobó la creación del Sistema Municipal de Cuidados, a fin de brindar atención digna a las labores de cuidado no remunerado. Puntualizó que no se trata de dar dádivas, sino de garantizar los derechos básicos con acciones concretas.

Por lo que exhortó a las autoridades a destinar los recursos públicos necesarios, así como administrarlos con transparencia y sin politización en temas fundamentales como los programas sociales y el acceso al agua.