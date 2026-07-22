Cruz Roja capacitará a conductores de emergencias

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Voluntarios y trabajadores de la delegación local de la Cruz Roja Mexicana fueron mandados a las aulas, para aprender el manejo de ambulancia y conducción en estado de emergencias.

El proceso consiste en la profesionalización de personal de emergencias con un curso especializado para operadores de vehículos de emergencia.

El curso impartido para Cruz Roja Mexicana, Delegación San Luis Potosí, se desarrollará del 24 al 26 de julio y se llamará "Operador de Vehículos de Emergencia-Operaciones", avalado por la Formación Nacional de Especialidades (FONE).

La capacitación reunirá a Técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja Mexicana, así como a personal proveniente de distintos municipios de San Luis Potosí, diversos estados de la República e integrantes de otras corporaciones e instituciones dedicadas a la atención de emergencias, consolidando a San Luis Potosí como sede de actividades de formación especializada.

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Durante tres días, los participantes fortalecerán sus conocimientos teóricos y prácticos para la conducción segura y eficiente de vehículos de emergencia, con énfasis en la seguridad del paciente, del personal operativo y de la ciudadanía.

Las actividades académicas se desarrollarán en las instalaciones de la Universidad Cruz Roja Mexicana, Campus San Luis Potosí, mientras que las prácticas de operación y maniobras se realizarán en espacios del Parque Tangamanga I, donde los asistentes pondrán en práctica técnicas de conducción en escenarios diseñados para reforzar la toma de decisiones bajo condiciones de emergencia.

Este curso forma parte de la estrategia institucional de profesionalización

permanente, impulsando la actualización de las competencias del personal que diariamente responde a situaciones de urgencia dentro y fuera del estado.