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Cubre gastos el Ceepac con recursos propios

Por Ana Paula Vázquez

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Cubre gastos el Ceepac con recursos propios
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      El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) movió recursos dentro de su propio presupuesto y utilizó rendimientos financieros generados en sus cuentas bancarias para cubrir distintos gastos operativos del ejercicio fiscal 2026 y del arranque del proceso electoral 2026-2027.

      En el gasto ordinario, el organismo realizó transferencias entre distintos capítulos presupuestales, reacomodando dinero entre servicios personales, materiales, suministros, servicios generales y bienes muebles e intangibles. En ese ajuste se incorporaron 77 mil 38.49 pesos provenientes de rendimientos financieros, que fueron distribuidos en distintas partidas para cubrir necesidades operativas.

      De manera paralela, también ajustó el presupuesto destinado al inicio del proceso electoral 2026-2027, donde sumó 18 mil 758.98 pesos generados por rendimientos financieros. Ese dinero se destinó a gastos como telefonía celular, mantenimiento de vehículos y licencias informáticas.

      En ambos casos, el monto total del presupuesto aprobado no cambió. Lo que ocurrió fue un reacomodo interno de recursos y el uso de intereses generados por las propias cuentas del organismo para cubrir distintos gastos ya previstos en su operación.

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      La sesión del Consejo General también incluyó la aprobación de dictámenes de revisión financiera de agrupaciones políticas estatales correspondientes a 2025, todas sin sanciones, además de acuerdos administrativos como un convenio para capacitación y prevención de la violencia política contra las mujeres, así como diversos informes de seguimiento institucional.

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