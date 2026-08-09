Cuenta la Fenapo con 8 salidas de emergencia: PC

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La Feria Nacional Potosina (Fenapo) cuenta con ocho salidas de emergencia, cuyos puntos podrán utilizarse en caso de cualquier contingencia o desalojo, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Pese a las estimaciones oficiales de la visita de miles de visitantes, la funcionaria Estatal consideró que los pasillos o aberturas especiales son suficientes frente a cualquier situación que requiera la movilización de las personas.

"El foro de las estrellas es donde tendremos el mayor número de aglomeración. Resaltar que no siempre todos llegan a estar hasta enfrente, se quedan en las inmediaciones y en este sentido, pedirles a las personas (...) que seamos conscientes cuando ya no sea posible estar, mejor retirarse", externó.

Reportó que la Coordinación Estatal capacitó a más de 100 inspectores del complejo ferial en materia de medidas de evacuación, uso de extintores y conocimiento en primeros auxilios.

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Planteó que, en caso de que un asistente al Teatro del Pueblo requiera atención médica de urgencia, mediante el uso de un vehículo RZR o todoterreno se le trasladaría de inmediato a una ambulancia para recibir apoyo especializado.

"Nos tenemos que apoyar todos y estar en coordinación. Nosotros en Protección Civil somos alrededor de 170 elementos que nos apoyamos con los voluntarios, los paramédicos voluntarios y estaríamos coordinándonos con todos, en caso de ser necesario", concluyó.