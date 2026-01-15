logo pulso
Cuestan fallas 146.5 mdp a El Realito

Interapas reclama esa deuda al operador del acueducto por falta de suministro de agua

Por Jaime Hernández

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Por las fallas que presentó el acueducto El Realito entre enero y octubre pasado, el Interapas reclama 146.5 millones de pesos en penas convencionales, que espera aplicar contra el cobro de la tarifa que debe pagar al consorcio que maneja la infraestructura.

Lo anterior queda expuesto en los estados financieros presentados por el organismo a octubre de 2025, el periodo más reciente que se puede consultar públicamente.

El documento explica que la medida sancionatoria se aplica "por la falta de suministro de agua". Por esa razón, indica, se determinaron las penas convenidas en los acuerdos firmados entre el corporativo Aquos El Realito, el Interapas y la Comisión Estatal del Agua.

La determinación de las penas convencionales no era oficial en el periodo en el que fue publicado el reporte, pues antes deben quedar "firmes" es decir, aceptadas por todas las partes.

El documento señala que una vez que ocurra eso, el monto podrá ser aplicado contra el adeudo que mantiene el Interapas por la tarifa T3 prevista en el contrato de prestación de servicios, que establece el pago de la operación, conservación y mantenimiento del acueducto.

En octubre de 2025, el adeudo ascendía a 169.4 millones de pesos.

Es decir, que aún después de la aplicación de penas convencionales, el Interapas aún debía pagar 23.4 millones de pesos por concepto de la tarifa T3.

El documento también indica que el organismo debe a la CEA 276 millones de pesos por el tratamiento de aguas residuales.

