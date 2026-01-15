México ya está en la revisión del T-MEC: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que México ya se encuentra formalmente en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso que, dijo, avanza conforme a lo previsto y deberá concluir el próximo 1 de julio, fecha acordada por los tres países socios.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que actualmente se encuentran por entregar los reportes derivados de las consultas realizadas, así como los resultados de los Foros de Diagnóstico Sectorial del T-MEC, los cuales servirán como base para definir las prioridades y ajustes de cada nación rumbo a la renovación del acuerdo comercial.

"Bueno, hemos ido avanzando, como ustedes saben, estamos en ambos países por entregar reportes de la consulta que realizamos, seguimos avanzando en ello, esto ocurrirá antes de que termine el mes de enero, fue lo que acordamos ambas partes y Canadá también. Estamos en tiempo y forma", señaló Ebrard.

El titular de Economía subrayó que la mayoría de los temas planteados desde el año pasado ya fueron atendidos, luego de más de 100 días de trabajo técnico entre las partes.

"De los puntos que nos plantearon el año pasado, prácticamente ya terminamos todos, previos a lo que será la revisión del tratado, entonces yo le diría que ya estamos en la revisión del tratado... tenemos que terminar el primero de julio", afirmó.

Cuestionado sobre la disposición de las autoridades estadounidenses para mantener el tratado, Ebrard indicó que el proceso se desarrolla conforme a lo establecido en el propio T-MEC y que existe claridad sobre los temas prioritarios para cada país.

"Es importante aclararlo, es un proceso de revisión, ese es el alcance que tiene el proceso y creo que hemos avanzado bien en todos aquellos puntos que preocupan a cada una de las partes", puntualizó.

Entre los temas en revisión, mencionó el planteamiento de México para reducir las tarifas de 27.5 % que se aplican a vehículos con menor contenido regional de Norteamérica, así como los efectos de la decisión de Estados Unidos de eliminar el estímulo fiscal para la compra de vehículos eléctricos, lo que ha impactado la demanda en ese mercado.

No obstante, aclaró que no se prevé una caída relevante en la producción nacional.

Inversión extranjera asciende a más de 200 mil mdd

En materia de inversión extranjera, Ebrard informó que el portafolio de inversiones en México asciende actualmente a 293 mil millones de dólares, alineado con los objetivos del Plan México.

Detalló que tan solo en la presente semana se anunciaron inversiones por 2 mil 300 millones de dólares, incluyendo 1 mil 300 millones de dólares de la empresa Pilgrim´s y 1 mil millones de dólares de General Motors.

Finalmente, el secretario adelantó que mantiene pláticas constantes con autoridades estadounidenses como parte del diálogo permanente que acompaña la revisión del tratado, con el objetivo de llegar al 1 de julio con claridad sobre las propuestas, acuerdos y ajustes que regirán la siguiente etapa del T-MEC.

Insistió el Secretario de Economía en que se consolide y se fortalezca el Tratado porque ha funcionado con la creación de nuevos empleos.

Ante el alcance de la consulta, indicó que "nadie plantea que se modifique el Tratado" y todos los sectores que participaron coincidieron en que hay que mantenerlo.

"Hemos hecho un muy buen diálogo profesional", dijo sobre las reuniones con los negociadores.

"Vamos en buen camino", aseguró al señalar que habrá empresas que quieran sacar mayor ventaja.

Apuntó Ebrard que también ha habido acercamiento con las autoridades canadienses para aumentar la relación porque "es un socio muy importante para México".

Anuncia inversión millonaria de Pilgrim's México

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, anunció una inversión "muy relevante" de mil 300 millones de dólares de la empresa Pilgrim's México en el sexenio.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 15 de enero en Palacio Nacional, Ebrard destacó que en el marco del Plan México es aumentar la producción en el tema alimentario y se va a dejar de importar el 35% del total de pollo.

"Es una inversión muy relevante para la seguridad alimentaria", dijo.

Fabio Sandri, CEO de la empresa, indicó que Pilgrim's ha duplicado la producción de proteína y se busca crecer con responsabilidad, calidad y reafirmar el compromiso con México.

Jesús Muñoz, director general de la compañía, destacó la producción de pollo y productos frescos durante 38 años, produciendo en nuestro país con alimento nutritivo.

Explicó que de la inversión de mil 300 millones de dólares en los siguientes cinco años, 200 mdd serán en la zona norte, principalmente Durango y Coahuila; 150 mdd en la zona centro, principalmente en Querétaro e Hidalgo; y 950 mdd en la zona sur, en Veracruz, Campeche y Yucatán.

Entre los beneficios, Muñoz destacó la creación de 4 mil empleos directos y 16 mil indirectos, aumento de la capacidad productiva con más de 373 mil toneladas, y alineación al Plan México y al Plan de sustentabilidad Alimentaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la inversión es muy importante porque muestra que hay certidumbre: "En México queremos que haya inversión privada [...]. Esta apuesta que está haciendo es porque les ha ido bien y saben que invertir en México es seguro y les permite seguir avanzando".

"Queremos garantizar la soberanía alimentaria", mencionó la titular del Ejecutivo federal.