Cuestionan transparencia del Congreso
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha, informó que el Poder Legislativo, ha alcanzado un avance del 93% en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, según los registros de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). Sin embargo, especialistas y
organizaciones civiles cuestionan tanto la veracidad del porcentaje como la calidad de la información publicada.
“Ayer estuvimos en Jucopo, yo pregunté ese tema. Y nos dieron un informe donde está subido hasta el 93 por ciento del tema de transparencia (…) Es un tema importante y yo creo que del 93 por ciento para un 100 por ciento, es muchísimo avance”, declaró.
Congreso Calificado informó que, por primera vez, no se darán a conocer los resultados de la Cuarta Evaluación Trimestral del desempeño legislativo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Detectan basureros clandestinos
Samuel Moreno
Más de mil toneladas de residuos retirados en la colonia Terremoto tras años de acumulación