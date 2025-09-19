Cuestionan transparencia del Congreso

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha, informó que el Poder Legislativo, ha alcanzado un avance del 93% en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, según los registros de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). Sin embargo, especialistas y

organizaciones civiles cuestionan tanto la veracidad del porcentaje como la calidad de la información publicada.

“Ayer estuvimos en Jucopo, yo pregunté ese tema. Y nos dieron un informe donde está subido hasta el 93 por ciento del tema de transparencia (…) Es un tema importante y yo creo que del 93 por ciento para un 100 por ciento, es muchísimo avance”, declaró.

Congreso Calificado informó que, por primera vez, no se darán a conocer los resultados de la Cuarta Evaluación Trimestral del desempeño legislativo.

