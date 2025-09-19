TEPJF revoca fallo del TEE y aprueba decisiones del PRI

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante la Sala Regional Monterrey, confirmó la validez de las decisiones adoptadas por el Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en diciembre de 2024, revocando así el fallo del Tribunal Electoral local, que había dejado sin efecto estas resoluciones.

Entre las decisiones validadas se incluyen la aprobación del método electivo para la dirigencia estatal y la elección de los líderes del partido en San Luis Potosí. La resolución también ratifica la separación de 13 consejeros que se habían inconformado y quienes ya no forman parte del órgano interno del PRI, según confirmó el secretario técnico del partido, Alberto Rojo Zavaleta.

El conflicto se originó, cuando el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) determinó que una sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal no convocó a todos los consejeros, lo que dejó sin sustento la designación de Sara Rocha Medina como presidenta del PRI en la entidad. La exclusión afectó a militantes que no fueron notificados ni participaron en la decisión sobre la renovación de la dirigencia.

Aclaró que el caso del alcalde Enrique Galindo Ceballos, no se trató de una expulsión, sino de la reposición de un procedimiento interno, actualmente en manos de la Comisión Estatal de Justicia.

