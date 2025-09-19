logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MEXICANOS DE CORAZÓN

Fotogalería

MEXICANOS DE CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

TEPJF revoca fallo del TEE y aprueba decisiones del PRI

Por lo pronto le siguen dando largas al caso Enrique Galindo

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
TEPJF revoca fallo del TEE y aprueba decisiones del PRI

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante la Sala Regional Monterrey, confirmó la validez de las decisiones adoptadas por el Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en diciembre de 2024, revocando así el fallo del Tribunal Electoral local, que había dejado sin efecto estas resoluciones.

Entre las decisiones validadas se incluyen la aprobación del método electivo para la dirigencia estatal y la elección de los líderes del partido en San Luis Potosí. La resolución también ratifica la separación de 13 consejeros que se habían inconformado y quienes ya no forman parte del órgano interno del PRI, según confirmó el secretario técnico del partido, Alberto Rojo Zavaleta.

El conflicto se originó, cuando el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) determinó que una sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal no convocó a todos los consejeros, lo que dejó sin sustento la designación de Sara Rocha Medina como presidenta del PRI en la entidad. La exclusión afectó a militantes que no fueron notificados ni participaron en la decisión sobre la renovación de la dirigencia.

Aclaró que el caso del alcalde Enrique Galindo Ceballos, no se trató de una expulsión, sino de la reposición de un procedimiento interno, actualmente en manos de la Comisión Estatal de Justicia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ladrones vaciaron la Plaza del Milenio
Ladrones vaciaron la Plaza del Milenio

Ladrones vaciaron la Plaza del Milenio

SLP

Martín Rodríguez

Presupuesto estatal podría sufrir recorte de 3 mil mdp
Presupuesto estatal podría sufrir recorte de 3 mil mdp

Presupuesto estatal podría sufrir recorte de 3 mil mdp

SLP

Leonel Mora

Detectan basureros clandestinos
Detectan basureros clandestinos

Detectan basureros clandestinos

SLP

Samuel Moreno

Más de mil toneladas de residuos retirados en la colonia Terremoto tras años de acumulación

TEPJF revoca fallo del TEE y aprueba decisiones del PRI
TEPJF revoca fallo del TEE y aprueba decisiones del PRI

TEPJF revoca fallo del TEE y aprueba decisiones del PRI

SLP

Ana Paula Vázquez

Por lo pronto le siguen dando largas al caso Enrique Galindo