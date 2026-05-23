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Dan tres meses de vida a relleno de Zaragoza

Por Rubén Pacheco

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Dan tres meses de vida a relleno de Zaragoza
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      Al relleno sanitario municipal solo le restan tres meses de operatividad, pues funciona desde hace aproximadamente 20 años, informó Amada Zavala Zavala, presidenta municipal de Zaragoza.

      Por ello, anunció la compra de un predio con una superficie de más de cuatro hectáreas, cuyo costo ascendió a más de 3 millones de pesos.

      En entrevista, refirió que la Dirección de Ecología está próxima a presentarle el proyecto, a fin de iniciar con el proceso de cierre y remediación del anterior, así como la apertura del nuevo.

      Complementó que la construcción y equipamiento del complejo de residuos implicará una inversión estimada de 10 millones de pesos, sin embargo, puede variar según las especificaciones del proyecto ejecutivo.

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      Además de precisar que el ayuntamiento será el encargado de operarlo, reportó que derivado de un reciente incendio la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) lo clausuró, sin embargo, después atendió observaciones.

      "Estamos mega urgentes. Necesitamos un relleno sanitario, pero ya iniciamos. Desafortunadamente el municipio no tiene terrenos; acabo de adquirir un terreno de más de 3 millones de pesos para que ahí se elabore el relleno sanitario", concluyó.

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