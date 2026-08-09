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Darían mantenimiento recurrente al bulevar Río Santiago: Seduvop

Por Rubén Pacheco

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Darían mantenimiento recurrente al bulevar Río Santiago: Seduvop
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      Por los hoyos localizados en el pavimento, se analiza darle un mantenimiento más recurrente al bulevar río Santiago, informó Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

      Aunque no definió una fecha para determinar cuándo puede resolverse los nuevos plazos de seguimiento y atención de una de las principales vialidades de la zona metropolitana, la entrevistada reconoció la urgencia de brindar una atención permanente.

      Admitió que al tratarse de un cauce natural y ante el incremento de escurrimientos durante la temporada de lluvia, son frecuentes los daños en la carpeta asfáltica que se traducen en la proliferación de baches de diferentes dimensiones, desperfectos que terminan por afectar a vehículos automotores.

      Reportó que la última intervención de las cuadrillas de Seduvop se realizó hace un mes, sin embargo, cuando incrementa la detección de hoyancos el personal procede a la reparación y verificación de las condiciones del acceso.

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      "Pues justamente el mantenimiento que le da el Gobierno del Estado, se han está tapando estos baches. Se está viendo la posibilidad de que se haga un manejo más seguido ¿no?", remató.

      En diferentes tramos de la arteria vial pueden observarse hundimientos o concreto resquebrajado, que con el paso de tiempo se amplían e imposibilitan el tránsito vehicular seguro de los automovilistas.

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