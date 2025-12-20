logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

De vacaciones, 560 mil alumnos; ¿Cuándo vuelven a clases?

Este viernes inició el receso de invierno en Educación Básica

Por Rubén Pacheco

Diciembre 20, 2025 10:14 a.m.
A
Foto: SEGE

Foto: SEGE

Cumpliendo con lo establecido en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del 22 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026 se mantiene el receso escolar de invierno para más de 560 mil estudiantes de educación básica de instituciones públicas y privadas en las cuatro regiones.

El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que se mantendrá el monitoreo en los ocho mil centros educativos públicos con el apoyo de las asociaciones de padres de familia, para prevenir actos vandálicos que afecten la infraestructura.

Torres Cedillo destacó que fortalecer la colaboración con autoridades de seguridad, las denuncias por estos hechos han disminuido y los daños registrados han sido menores, sin reportarse robos de equipos o materiales educativos.

Finalmente, hizo un llamado a madres y padres de familia a aprovechar el receso para reforzar la lectura, los hábitos saludables y el cuidado general de la salud, con el objetivo de que las y los estudiantes regresen sin contratiempos a las aulas el lunes 12 de enero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Calendario SEP: ¿Cuándo empiezan y terminan las vacaciones de invierno?

Con la llegada de diciembre, el ambiente festivo se hace presente en todo el país y las vacaciones de invierno se acercan rápidamente. Este periodo representa una oportunidad para que estudiantes y fa...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

De vacaciones, 560 mil alumnos; ¿Cuándo vuelven a clases?
De vacaciones, 560 mil alumnos; ¿Cuándo vuelven a clases?

De vacaciones, 560 mil alumnos; ¿Cuándo vuelven a clases?

SLP

Rubén Pacheco

Este viernes inició el receso de invierno en Educación Básica

Fiscal electoral se afilia a Morena
Fiscal electoral se afilia a Morena

Fiscal electoral se afilia a Morena

SLP

Ana Paula Vázquez

Recientemente, González Macías también fue designado como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

El estado intervendrá si protestas perjudican a terceros
El estado intervendrá si protestas perjudican a terceros

El estado intervendrá si protestas perjudican a terceros

SLP

Rubén Pacheco

Congreso aprueba ley para combatir extorsión
Congreso aprueba ley para combatir extorsión

Congreso aprueba ley para combatir extorsión

SLP

Ana Paula Vázquez

Pasará a enfrentarse bajo un marco federal; se busca cambiar la forma en que se castiga este delito