De vacaciones, 560 mil alumnos; ¿Cuándo vuelven a clases?

Cumpliendo con lo establecido en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del 22 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026 se mantiene el receso escolar de invierno para más de 560 mil estudiantes de educación básica de instituciones públicas y privadas en las cuatro regiones.

El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que se mantendrá el monitoreo en los ocho mil centros educativos públicos con el apoyo de las asociaciones de padres de familia, para prevenir actos vandálicos que afecten la infraestructura.

Torres Cedillo destacó que fortalecer la colaboración con autoridades de seguridad, las denuncias por estos hechos han disminuido y los daños registrados han sido menores, sin reportarse robos de equipos o materiales educativos.

Finalmente, hizo un llamado a madres y padres de familia a aprovechar el receso para reforzar la lectura, los hábitos saludables y el cuidado general de la salud, con el objetivo de que las y los estudiantes regresen sin contratiempos a las aulas el lunes 12 de enero.

