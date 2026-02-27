Debió intervenir la CEGAIP en 20% de solicitudes

Aproximadamente una de cada cinco solicitudes de información pública en San Luis Potosí terminó en inconformidad. En 2025 se presentaron 6 mil 763 solicitudes y mil 229 derivaron en recursos de revisión ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

CEGAIP y recursos de revisión en transparencia SLP

Las cifras fueron dadas a conocer durante la entrega del informe anual del organismo al Congreso del Estado, en un momento clave: la reforma en materia de transparencia establece un plazo de 120 días para la extinción de la Comisión y el traslado de sus funciones al Poder Ejecutivo.

En ese contexto, el comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso, sostuvo que el sistema "seguirá funcionando hasta el último día" y que el proceso no debe entenderse como un reinicio institucional.

De acuerdo con el informe, el 80% de las solicitudes fue atendido en primera instancia por los 254 sujetos obligados. El 20% restante necesitó una segunda intervención.

Incumplimiento y capacitación en sujetos obligados

Para la CEGAIP, el dato confirma que el sistema opera; sin embargo, el propio balance reconoce que alrededor de 30 sujetos obligados incumplen con las obligaciones mínimas de publicación de información y que, en algunos casos, las verificaciones arrojan niveles prácticamente en cero. Entre los incumplidos, dijo, hay partidos políticos, organismos públicos, operadores de agua y ayuntamientos.

El presidente del organismo argumentó que se ha privilegiado la capacitación y el acompañamiento institucional sobre la sanción directa, aunque existen medidas que van desde amonestaciones públicas hasta multas cercanas a 150 mil pesos. Explicó que en varios casos el problema es desconocimiento de la norma, no resistencia deliberada.