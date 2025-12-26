Decisión de permisionarios, uso de vehículos eléctricos: SCT

Con la implementación de la red de transporte público basada en vehículos eléctricos para la Zona Huasteca, el gobierno del Estado ha escuchado propuestas y recibe a empresarios que proponen un camión para 42 pasajeros.

La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SCT), Araceli Martínez Acosta, confirmó que el camión fue presentado a permisionarios y únicamente es una propuesta; sin embargo, aún se espera que los concesionarios de transporte urbano decidan.

El vehículo fue presentado en la parte posterior del Centro de Negocios Potosí y ahí fue posible que los concesionarios vieran el tipo de vehículo que llegó para demostración.

Se trata de un camión DINA, modelo "Taruk", que usa una batería de alto voltaje "MegaFlux". Es la primera vez que DINA incursiona en los motores eléctricos de alto desempeño, luego de que por décadas trabajó con el motor Caterpillar de diésel.

