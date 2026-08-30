Decisiones comerciales de EU repercutirán en México

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Las decisiones comerciales que tome Estados Unidos podrían terminar repercutiendo en México y en su mercado laboral, advirtió el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Crisógono Sánchez Lara, quien llamó a evitar medidas que obstaculicen las exportaciones y la actividad productiva entre los países de Norteamérica.

El funcionario señaló que la estrecha relación económica con Estados Unidos hace que México sea susceptible a los efectos de cualquier cambio en las condiciones de intercambio comercial, particularmente cuando se trata de medidas que encarecen o dificultan las exportaciones mexicanas.

Sánchez Lara sostuvo que las decisiones económicas deben sustentarse en la confianza y el respeto entre las naciones, pues aunque dijo no pretender intervenir en asuntos internos de Estados Unidos, consideró que las determinaciones de ese país tienen repercusiones internacionales por el peso que mantiene en la economía mundial.

Sobre la suspensión de la extensión de visas estadounidenses, el secretario reconoció que no cuenta con información suficiente para establecer si existe una relación directa con las decisiones comerciales. No obstante, consideró importante preservar las condiciones de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá.

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Sánchez Lara insistió en que no se justifican medidas que representen costos arancelarios para México, al advertir que cualquier obstáculo al intercambio comercial puede terminar afectando las actividades productivas y, con ello, a sectores vinculados al empleo, debido a la dependencia económica que existe entre los tres países.