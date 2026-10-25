Deficiencias educativas ponen en desventaja a jóvenes potosinos :CEM
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Jaime Chalita Zarur, presidente de la mesa directiva del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), capítulo San Luis Potosí, advirtió que las deficiencias educativas, pueden dejar a los jóvenes mexicanos en desventaja frente a sus pares de otros países, con consecuencias para el crecimiento económico y la independencia del país.
Señaló que el rezago puede pasar inadvertido durante la primaria y secundaria, pero manifestarse más adelante cuando los jóvenes deban competir por empleos y oportunidades en un entorno internacional cada vez más exigente.
"Estar fuera de competencia quiere decir menos dinamismo económico, más endeudamiento y más dependencia de donde no queremos depender", sostuvo.
La preocupación encuentra respaldo en los resultados de la evaluación PISA 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicados en 2026. En matemáticas, apenas 30 por ciento de los estudiantes mexicanos de 15 años alcanzó el nivel mínimo de competencia, frente a 65 por ciento del promedio de los países integrantes del organismo.
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