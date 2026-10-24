logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Preparan a 20 municipios ante riesgos por lluvias

Buscan mejorar la capacidad de respuesta municipal y proteger a los habitantes

Por Pulso Online

Octubre 24, 2026 02:53 p.m.
A
Preparan a 20 municipios ante riesgos por lluvias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) realizaron jornadas de capacitación con autoridades de 20 municipios sobre la atención de peligros asociados a las lluvias.

      En los encuentros abordaron saneamiento básico, prevención y manejo de riesgos por inundaciones, habilitación de refugios temporales y promoción de la salud, para mejorar la capacidad de respuesta municipal y proteger a las familias.

      En la Huasteca participaron representantes de Tamasopo, Tanquián, San Antonio, Tanlajás, El Naranjo, Tamuín, San Vicente y Ciudad Valles, quienes recibieron medidas preventivas para aplicar de acuerdo con las necesidades de sus localidades.

      En la región Centro asistieron autoridades de la capital, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Moctezuma, Mexquitic de Carmona, Ahualulco del Sonido 13, Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Villa de Arista y Villa Hidalgo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Clima SLP | Se mantienen bajas temperaturas este sábado

      Prevén bancos de niebla y lluvias puntuales, principalmente en sierras y la zona Huasteca

       

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Preparan a 20 municipios ante riesgos por lluvias
      Preparan a 20 municipios ante riesgos por lluvias

      Preparan a 20 municipios ante riesgos por lluvias

      SLP

      Pulso Online

      Buscan mejorar la capacidad de respuesta municipal y proteger a los habitantes

      Sin titular, 73% de Agencias del Ministerio Público
      Sin titular, 73% de Agencias del Ministerio Público

      Sin titular, 73% de Agencias del Ministerio Público

      SLP

      Rubén Pacheco

      García Cázares informó que actualmente se encuentra abierta una convocatoria para el reclutamiento de dichos profesionales

      Pese a cifras, STPS no ve trabajo infantil en SLP
      Pese a cifras, STPS no ve trabajo infantil en SLP

      Pese a cifras, STPS no ve trabajo infantil en SLP

      SLP

      Samuel Moreno

      La dependencia no tiene casos comprobados, dice Crisógono Sánchez Lara

      Quieren camioneros casi 2 mil 800 mdp del erario para 2027
      Quieren camioneros casi 2 mil 800 mdp del erario para 2027

      Quieren camioneros casi 2 mil 800 mdp del erario para 2027

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Margarito Terán señala que el recurso es para renovar unidades, cubrir déficits de operación y lograr utilidad del 15%