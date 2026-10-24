Preparan a 20 municipios ante riesgos por lluvias

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) realizaron jornadas de capacitación con autoridades de 20 municipios sobre la atención de peligros asociados a las lluvias.

En los encuentros abordaron saneamiento básico, prevención y manejo de riesgos por inundaciones, habilitación de refugios temporales y promoción de la salud, para mejorar la capacidad de respuesta municipal y proteger a las familias.

En la Huasteca participaron representantes de Tamasopo, Tanquián, San Antonio, Tanlajás, El Naranjo, Tamuín, San Vicente y Ciudad Valles, quienes recibieron medidas preventivas para aplicar de acuerdo con las necesidades de sus localidades.

En la región Centro asistieron autoridades de la capital, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Moctezuma, Mexquitic de Carmona, Ahualulco del Sonido 13, Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Villa de Arista y Villa Hidalgo.

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