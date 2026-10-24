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Cajeros y calles concentran el miedo; en SLP, 61% se siente inseguro

La percepción general continúa por encima del indicador nacional.

Por Pulso Online

Octubre 24, 2026 07:27 p.m.
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Cajeros y calles concentran el miedo; en SLP, 61% se siente inseguro
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      Retirar dinero, caminar por la calle y utilizar el transporte público siguen entre las actividades que generan mayor sensación de inseguridad en las ciudades de México, pese a la disminución del indicador general registrada en septiembre de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 68.7% de la población adulta manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos instalados en la vía pública; 61.8%, en las calles; 61.1%, en el transporte público, y 55.3%, en las carreteras. Los porcentajes corresponden al conjunto de áreas urbanas estudiadas, no exclusivamente a San Luis Potosí. 

      En San Luis, los cajeros también generan temor

      En el ámbito local, 73.2% de la población consideró inseguros los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, de acuerdo con los resultados de la ENSU recogidos por Pulso. La cifra supera en 4.5 puntos porcentuales el registro nacional para estos espacios.

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      La información local corresponde a la zona urbana integrada por la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez.

      En la percepción general, 61% de los adultos del área urbana de San Luis Potosí consideró inseguro vivir en su ciudad. Aunque el porcentaje bajó frente al 62.5% de junio, permaneció 2.9 puntos por encima del indicador nacional, situado en 58.1%.

      La comparación anual muestra una reducción de 9.9 puntos porcentuales, desde el 70.9% registrado en septiembre de 2025. El Inegi identifica esta caída anual como estadísticamente significativa, mientras que el descenso trimestral de 1.5 puntos no tiene esa clasificación. inegi.org.mx

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      Baja nacional, con diferencias entre mujeres y hombres

      En las 91 áreas urbanas evaluadas, la percepción de inseguridad descendió de 59.8% en junio a 58.1% en septiembre de 2026. Un año antes se encontraba en 63%; ambas comparaciones representan cambios estadísticamente significativos.

      Sin embargo, la sensación de inseguridad sigue siendo mayor entre las mujeres64.2% consideró inseguro vivir en su ciudad, frente a 50.6% de los hombres, una diferencia de 13.6 puntos porcentualesi

      La ENSU mide cómo percibe la población su seguridad. Sus resultados no equivalen al número de robos, agresiones u otros delitos registrados: que un espacio genere más temor no significa, por sí solo, que concentre más denuncias.

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