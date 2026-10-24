Anuncian descuentos para adultos mayores que abran negocios en SLP

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí anunció una ventanilla especial para personas adultas mayores que busquen emprender, con descuentos en licencias de funcionamiento y atención para agilizar sus trámites. Sin embargo, el anuncio no precisa cuándo comenzará a operar, los porcentajes de descuento ni los requisitos para acceder a los beneficios.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que esta medida se sumará al Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y a la Ventanilla Única Municipal, mediante los cuales se concentran procedimientos para abrir y regularizar establecimientos comerciales.

Según explicó, los interesados pueden iniciar gestiones de manera digital y presentar la documentación requerida en un solo expediente ante las dependencias municipales involucradas.

El trámite rápido aplica a negocios de bajo impacto

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El SARE no es un mecanismo nuevo. El municipio cuenta con un manual de operación publicado en el Periódico Oficial del Estado desde abril de 2024, que establece procedimientos presenciales y digitales para obtener las autorizaciones correspondientes.

El portal municipal ofrece la obtención de las licencias de uso de suelo y funcionamiento en tres días hábiles mediante el SARE, dirigido a giros de bajo impacto. Este plazo corresponde a lo anunciado por la autoridad y no constituye, por sí mismo, una medición de los tiempos reales de atención.

Además, el manual dispone que la plataforma revise si la actividad económica es compatible con el inmueble y que la documentación sea validada antes de habilitar el pago y continuar con la expedición de las licencias. Iniciar la solicitud no equivale a tener autorización para operar.

Reportan regularización de cines y plazas

Galindo señaló que la regularización también ha alcanzado a cines y plazas comerciales que operaban sin la documentación correspondiente, aunque el boletín no identifica los establecimientos, las omisiones detectadas ni las medidas aplicadas.

El alcalde sostuvo que las licencias permiten revisar condiciones de seguridad, mediante la intervención de Protección Civil y dictámenes relacionados con estacionamientos y circulación peatonal.

Como antecedente, en declaraciones difundidas esta semana, el presidente municipal reportó más de 10 mil negocios regularizados, cifra que atribuyó a la Dirección de Comercio.